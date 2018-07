Anunciados os vencedores do Prêmio Lila Ripoll de Poesia

Pois é, Drummond, os tempos mudaram, da caxiense Jussára Custódia Goldinho, é a poesia vencedora da 13ª edição do Prêmio Lila Ripoll de Poesia. Já Pequena Valsa Vienense, de Álvaro Santi, de Porto Alegre, ficou em segundo lugar, e Pés do riso, de Selma Nanci Fletrin, de Santa Maria, em terceiro. A entrega da premiação ocorrerá na noite de 15 de agosto no Solar dos Câmara, precedida da realização de um sarau especial. Além dos três primeiros classificados, que ganharão medalha e diploma, dez concorrentes receberão menções honrosas.

As poesias vencedoras serão publicadas pela Assembleia Legislativa, sob forma de separata, e distribuídas gratuitamente na Feira do Livro de Porto Alegre. O Prêmio Lila Ripoll de Poesia foi instituído em 2004 pela Assembleia Legislativa para estimular a criação artística por meio da poesia dedicada às causas sociais e questões de gênero e dar visibilidade a novos talentos literários.