10º Festival de Inverno de Porto Alegre começa no dia 29

Edição de 2018 do evento é dedicada à obra do escritor Mario Vargas Llosa RAUL ARBOLEDA/AFP/JC

Cinco dias dedicados à literatura, com extensão para música, dança e cinema em uma programação que inclui cursos, mesas de debate e apresentações. De amanhã ao dia 29 de julho, acontece o 10º Festival de Inverno de Porto Alegre: as atividades ocorrem em diferentes pontos da capital gaúcha e são, em sua maioria, gratuitas. Para as atrações com venda de ingressos, as bilheterias abrem duas horas antes do início de cada evento.

A obra do escritor peruano Mário Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, é o maior destaque da agenda. O trabalho do escritor vai ser lembrado em diferentes perspectivas: já na terça-feira, às 20h, o Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307) é palco para o espetáculo A música latina na obra de Vargas Llosa, um show da Banda Municipal com participação de nomes como Adriana Deffenti, Luiz Carlos Borges e Shana Müller. Logo nas três primeiras datas do programa, o romancista espanhol J. J. Armas Marcelo, especialista no trabalho do peruano, a pesquisadora argentina Laura Isola e o professor Sergius Gonzaga participam do painel Cartografia das paixões humanas, dedicado à ficção do autor de A casa verde e Travessuras da menina má. Os encontros acontecem na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307), das 18h30min às 20h, e têm ingressos a R$ 30,00.

Já a adaptação do romance Tia Julia e o escrevinhador para o cinema (de 1990) ganha exibição às 19h de sábado, dia 28, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), com legendas em espanhol. Após a sessão, há debate com o professor Ricardo Barberena.

Mais um ponto alto da programação é uma homenagem ao dramaturgo gaúcho Ivo Bender, falecido em junho. O tributo ocorre no sábado, também na Sala Álvaro Moreyra. Primeiro, às 18h, Diones Camargo e Luis Francisco Wasiliewski discutem o trabalho do artista; em seguida, às 19h, ocorre uma leitura dramática da peça Quem roubou meu Anabela, com direção de Luiz Paulo Vasconcellos e participação de Sandra Dani.

Outras reuniões gratuitas ao público são dedicadas às obras de escritores presentes na agenda, sempre na Álvaro Moreyra, na sexta-feira. O roteiro inclui Jeferson Tenório e sua obra (15h30min), com o autor e Rodrigo Celente; Cristovão Tezza e sua obra (16h30min), com o escritor e Amilcar Bettega; e J. J. Armas Marcelo y su obra (17h30min), com o espanhol e Dilan Camargo.

Constam na lista atividades complementares - são painéis, cursos ou seminários voltados a temas como Nietzche e o Niilismo na modernidade; Freud, cultura e literatura; Shakespeare; Philip Roth; Mulheres na literatura latino-americana; e Uma revisão histórica do Maio de 1968, além de outras conversas relacionadas a Vargas Llosa. A lista de convidados conta com nomes que vão de Kathrin Rosenfield e José Francisco Botelho a Voltaire Schilling, entre outros.

No sábado, às 10h da manhã, o escritor, pesquisador e professor Luís Augusto Fischer ainda coordena um passeio pela Porto Alegre literária. A saída está marcada para o Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10), com encerramento na praça Daltro Filho (na Borges de Medeiros, defronte à Cinemateca Capitólio).