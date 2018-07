Imagens minimalistas em exposição no Café do Porto

Sallet Domingues inaugura exposição fotográfica hoje no Café do Porto SALLET DOMINGUES/DIVULGAÇÃO/JC

O Café do Porto (Padre Chagas, 293) recebe, a partir de hoje, a mostra Traços - Influências Minimalistas, da fotógrafa Sallet Domingues. As imagens permanecem até 7 de agosto para visitação, de segunda a quinta-feira (das 8h às 22h), nas sextas-feiras e sábados (das 8h às 23h) e nos domingos (das 9h às 22h).

O minimalismo é um movimento surgido nos Estados Unidos da década de 1960, caracterizado pelo uso de formas geométricas simples com repetições simétricas, utilizando elementos básicos. Ao término, 10% do valor arrecadado com a venda das obras será doado ao Asilo Padre Cacique.