Sesc sediará festa medieval em Porto Alegre

Guerra medieval é uma das atrações do evento que acontecerá em agosto SESC-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Para os apaixonados de series e filmes sobre a Idade Média, mas também para curiosos da cultura medieval, o Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220 – Porto Alegre) irá promover em agosto uma Feira Medieval. Shows de música, cutelaria, lutas medievais e arquearia são algumas das atividades que farão parte da programação do evento que acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, das 11h30 às 20h30. O ingresso é a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para o programa Mesa Brasil.

A Feira também terá programação musical. Um dos destaques dos dois dias de evento é o Bando Celta, que tem no repertório músicas de origem celta, canções nacionais e autorais. Já a banda Jornada Ancestral apresenta músicas que percorrem desde o baixo medievo ao folclore contemporâneo.

Prepare machados e escudos porque também terá guerra. As batalhas já fazem parte do evento que já aconteceu em outras sedes do Sesc. Além das tradicionais lutas medievais, serão oferecidas oficinas de arqueirismo.