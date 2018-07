Aventura em família

O livro O mistério do Carimbo Mágico, de Cláudia Sepé, tem lançamento hoje, a partir das 19h, no Dado Bier do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). A obra, dedicada especialmente a pré-adolescentes, reúne mistério, aventura e questões familiares que se entrecruzam de maneira divertida.

A publicação conta a história de Pedro Henrique, um garoto porto-alegrense, filho de mãe mineira e pai gaúcho que, por não tirar boas notas na escola, é enviado ao sítio do avô materno para pôr em dia seus estudos, nas férias de julho. "No sítio, Pedro descobre que há algo muito estranho acontecendo na casa do avô, especialmente dentro da biblioteca: um local fantástico, cheio de surpresas e que guarda um objeto mágico com vontade própria. Mais do que resolver os exercícios da escola, Pedro terá, em suas mãos, a responsabilidade de tirar seu avô de uma grande enrascada", explica a autora.

Professora de Língua Portuguesa, Cláudia Sepé também é autora do livro Histórias de Taiwan. A escritora tem mestrado em Aquisição da Linguagem - Sociolinguística e doutorado em Comunicação - Mídia e processos socioculturais.