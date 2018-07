Sucessos sertanejos de Victor & Leo são atração Teatro do Bourbon Country

Victor &Leo fazem show no Teatro do Bourbon Country VICTOR &LEO/ DIVULGAÇÃO/JC

A dupla Victor & Leo apresenta o show da turnê Na luz do som em Porto Alegre nesta sexta-feira. O espetáculo é atração no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h30min. Até o fechamento desta edição, ainda havia ingressos disponíveis - os preços variam de R$ 165,00 até R$ 800,00.

O repertório contempla canções de diferentes fases da trajetória do duo. Entram no programa os primeiros hits, como Amigo apaixonado e Fada, as famosas Borboletas e Tem que ser você e faixas mais recentes. Do novo disco, lançado em 2017 com o mesmo título da turnê, constam trabalhos como Senhorita e Bom tudo pra você.

Os músicos despontaram em 2006 e, desde então, gravaram 15 CDs e quatro DVDs ao vivo, entre outros projetos.