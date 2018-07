Arte&fato inaugura exposição do argentino Marcos Acosta

O argentino Marcos Acosta apresenta pinturas recentes em uma mostra individual na galeria Arte&fato (Protásio Alves, 1.893), com curadoria de Marcio Pizarro. A abertura acontece sábado (14), às 19h, e o material pode ser visto até 11 de agosto - de segundas a sextas-feiras, das 13h às 17h.

Formado pela universidade de Córdoba, o artista tem mais de 30 mostras individuais em seu currículo. Seus trabalhos se dividem entre a abstração e a figuração - que podem ocupar ao mesmo tempo suas telas. O argentino já teve obras selecionadas em salões importantes de seu país, como o Nacional de Artes Visuais e o Palais de Glace.

Marcos Acosta também é uma das atrações da inauguração do projeto Vitrine Efêmera, no Aberto Caminho de Artes (Mal. Floriano, 760), às 11h da manhã de sábado. No espaço interno, a iniciativa contempla a exposição Passagens, do pelotense Mário Shuster, com curadoria de Neiva Bohns.