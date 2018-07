Literatura produzida por negros, para todos

Clarissa Barreto, especial para o JC

Iniciativas como a criação da editora carioca Malê, em 2016, e a Figura de Linguagem, nascida neste ano no Rio Grande do Sul, indicam que os autores cansaram de esperar e têm pressa de mostrar a literatura negra para o público leitor. Mas o que é uma literatura negra? "Produção negra, para mim, é aquela assinada por gente negra de qualquer lugar do mundo. Não basta a temática, tem que ser assinada por gente negra, que pode escrever sobre o que bem entender em suas obras", defende a escritora e sócia da editora Figura de Linguagem, Fernanda Bastos.

O cruzamento de dados entre gênero, faixa etária e cor é significativo. Os personagens adolescentes negros que são bandidos ou contraventores são 58,3% - no caso dos brancos, o percentual é de 11,5%. "Com seus recortes miúdos e autocentrados, nossos romances mal espiam para o lado de fora, se recusando a uma interpretação mais ampla dos fenômenos que nos cercam. E então, lá vamos nós para mais um texto que balança a cabeça e descreve sequestros e assassinatos 'no meio da rua' e 'em plena luz do dia'", continua Regina.

O grupo de estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, capitaneado pela doutora em Teoria Literária Regina Dalcastagnè, concluiu que, entre 1990 e 2004, 93,9% dos autores publicados no País por três das principais editoras (Companhia das Letras, Record e Rocco) foram brancos. Os personagens não fogem à regra: os negros somam 7,9% do total e têm pouca voz: são apenas 5,8% dos protagonistas e 2,7% dos narradores. "Assim, os brancos não apenas compõem a ampla maioria das personagens identificadas no corpus; eles quase monopolizam as posições de maior visibilidade e de voz própria", diz Regina, em artigo sobre o estudo.

A crônica Inimigos, escrita por Luis Fernando Verissimo na década de 1990, não tem nenhuma indicação da cor da pele dos personagens. Mas as chances de você ter imaginado uma Maria Tereza e um Norberto brancos são grandes. Isso porque a literatura "universal" é produzida e escrita pelo mesmo grupo social: homens, brancos, com curso superior.

Um mercado que cresce a cada ano

Mestre em Biblioteconomia, especialista em Gestão Cultural, jornalista e negro, Vagner Amaro estava atento ao movimento do mercado literário há cinco anos. "Fui percebendo que era um número muito reduzido de escritores negros que alcançavam os espaços mais privilegiados de divulgação literária. As obras destes autores não estavam nas livrarias, a participação deles nos grandes eventos literários era escassa e seus textos não apareciam nos livros didáticos. Também seus lançamentos não se tornavam matérias nos cadernos culturais", comenta. Ao mesmo tempo, Amaro vinha acompanhando manifestações como a nota de repúdio dos autores negros em relação à ausência de representantes na Feira de Frankfurt, em 2013; a suspensão do edital para criadores negros no mesmo ano; o prêmio Jabuti que Conceição Evaristo recebeu com o livro Olhos d'água em 2015 e suas reclamações sobre a desigualdade do mercado editorial.

"Neste mesmo ano, convidei Conceição Evaristo para participar de um projeto de leitura chamado Histórias possíveis, e a produção do evento teve grande dificuldade para adquirir os títulos da autora. Desejei, naquele momento, que todos os livros de Conceição estivessem em livrarias e em lojas virtuais, fáceis de serem comprados e acessíveis de alguma forma. Fui afetado por este movimento e mobilizado a montar uma editora", conta. Nascia a Malê, no Rio de Janeiro, que, hoje, trabalha com cerca de 50 autores, entre obras individuais e coletâneas, e em diferentes níveis de projeção: "É do nosso interesse continuar investindo em autores ainda pouco conhecidos, então podemos fazer tanto tiragens mínimas, de 300 exemplares, como também tiragens bem maiores", informa Amaro.

As publicações são encontradas em livrarias de pequeno e médio portes, eventos literários e lojas virtuais. "A grande dificuldade é o desinteresse das distribuidoras em trabalhar com editoras pequenas e também com a literatura produzida por autores negros. Infelizmente, ainda existe muito preconceito", afirma. Mas o caminho já está sendo aberto. "Vejo algumas práticas que iniciamos já sendo reproduzidas por outras editoras. Mas tento não me seduzir pelo presente, que é muito difícil de ser analisado e compreendido", completa Amaro.