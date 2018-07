Ponto de Teatro do Instituto Ling recebe novo espetáculo de dança contemporânea

EDU RABIN/DIVULGAÇÃO/JC

Tem novidade no Ponto de Teatro do Instituto Ling (João Caetano, 440): estreia o espetáculo de dança contemporânea Fisiologia do desespero. Sessões sexta-feira (20h) e sábado (18h), até 28 de julho. Ingressos a R$ 40,00.

Fisiologia do desespero é um projeto de criação em dança contemporânea e performance que encontra possibilidades cênicas a partir de uma dinâmica híbrida. Nela, o corpo e as influências que ele sofre são pesquisados através de variados dispositivos de expressão, como uso da voz, palavra, canto e objetos cênicos que modificam a estrutura do corpo.

Eva Schul dirige o espetáculo, que traz no elenco Carla Vendramin, Renata de Lélis e Viviane Lencina.