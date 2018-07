Tribo Brasil celebra 15 anos com apresentação no Ocidente

A diversidade de ritmos brasileiros é marca registrada da banda que completa 15 anos em apresentação nesta quinta-feira (12), às 23h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). A Tribo Brasil tocará canções autorais inéditas e releituras no show que integra o mês MPB do Ocidente Acústico, que completa 20 anos. Os ingressos custam R$ 30,00.

Com dois CDs autorais (Sorriso banguela, de 2012; e Peixe que já não há, de 2014), a banda é formada por Gabriel Maciel (voz/violão), Eduardo Aresso (guitarra/voz), Iuri Barbosa (baixo), Vinicius Ferrão (cavaquinho/bandolim), além de Gabriel Cabelo (voz/percussão) e Duda Cunha (bateria). Entre os convidados estão as cantoras Tati Portela, Elisa Meneghetti e Andréa Cavalheiro, o mestre compositor Gelson Oliveira, o guitarrista e cantor Marcelo Fruet, o violonista Mathias Pinto, o trompetista João Carlos e os percussionistas Vini Silva e Felipe Santos.

A proposta de pesquisa e prática da Música Popular Brasileira passa por tocar ritmos como baião, bossa nova, choro, frevo, samba e samba rock.