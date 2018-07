Ciclo com filmes de Ingmar Bergman inicia nesta quinta na Cinemateca Capitólio

Sessão de abertura começa às 19h30min com a exibição do filme Persona, de 1966 CINEMATECA CAPITÓLIO PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC

Começa nesta quinta-feira (12), na Cinemateca Capitólio Petrobras (Demétrio Ribeiro, 1.085), o ciclo com cinco películas do cineasta Ingmar Bergman. A mostra, que segue até domingo (15), serve para celebrar a obra do sueco, que, se estivesse vivo, completaria um século. Cada sessão custa R$ 10,00, com opção de meia-entrada.

A programação faz parte de uma parceria com a Embaixada da Suécia no Brasil para levar ao público obras das décadas de 1950, 1960 e 1970 de Bergman. A sessão de abertura, que se inicia às 19h30min com a exibição do filme Persona, contará com um debate com o pesquisador em dramaturgia Flávio Mainieri e o psicanalista Raul Hartke, mediado pela pesquisadora Helen Beltrame-Linné, produtora da mostra e que, entre 2015 e 2018, dirigiu a Fundação Bergmancenter, responsável por preservar e promover ações para divulgação da obra do sueco.

A Cinemateca será tomada pelos filmes de Bergman a partir de amanhã, quando toda a programação fica preenchida para a exibição das obras Gritos e sussurros, Morangos silvestres, Sonata de outono e O sétimo selo. Os horários e os dias de exibição poderão ser conferidos na grade de cinema desta sexta-feira (13) do Jornal do Comércio.