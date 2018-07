Samuca do Acordeon e Pedrinho Figueiredo se apresentam na Biblioteca Pública do RS

A atração desta terça-feira (10) no projeto Chapéu Acústico fica a cargo da dupla Samuca do Acordeon e Pedrinho Figueiredo (saxofone e flauta), com o show Sons do ar. A apresentação se inicia às 19h no Salão Mourisco, localizado na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), com entrada mediante contribuição espontânea.

A inspiração do dueto é bastante presente na produção sonora de seus instrumentos, passando pelo ar e iniciando no choro, a base que os aproximou. O repertório inclui desde a milonga argentina de Carlos Aguirre até a música de Egberto Gismonti, bem como composições próprias de Samuca e Figueiredo. O trabalho Sons do ar nasceu em novembro de 2017, quando ambos foram convidados para participar do Festival Música de La Tierra, em Montevidéu. No evento, ministraram oficinas de áudio e chorinho e estrearam o espetáculo para 2 mil pessoas.

Mas não foi a primeira vez que os dois se apresentaram juntos. A estreia da dupla ocorreu em 2013, no documentário 100 anos da música de Porto Alegre. Em seguida, houve a produção de uma pesquisa sobre o choro no Estado, que resultou no projeto Sobre rodas de choro e chimarrão, vencedor do edital do Fundo de Apoio à Cultura em 2015.