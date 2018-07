Flamenco de raiz e world music animam a noite do Tablado Andaluz nesta quinta

Pedro Fernández integra a Banda Flamencura, atração no projeto Jueves Latino KRIS ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Em todas as quintas-feiras, o Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556) abre espaço para artistas com trabalhos no idioma espanhol. Nesta quinta (5), às 21h, o projeto Jueves Latino recebe a banda Flamencura, que mistura flamenco de raiz e world music. Integram o grupo Pedro Fernández (cante e baile), Giovani Capeletti (guitarra flamenca), Gustavo Rosa (cajon), Leonardo Dias (flauta) e Luana Jacociunas (baile). O couvert artístico é R$ 20,00.

Na sexta (6) e no sábado (7), também às 21h, o típico show flamenco com os bailaores e bailaoras da companhia de Dança Flamenca Tablado Andaluz, além de solistas e músicos convidados, remetem às noites típicas da Andaluzia. Nesses dias, o couvert custa R$ 25,00.