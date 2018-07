Duca Leindecker traz clássicos e novidades em show no Opinião nesta quinta

Repertório do espetáculo é baseado em novo disco de Duca, Baixar armas EDU DEFERRARI/DIVULGAÇÃO/JC

Duca Leindecker apresenta nesta quinta-feira (5), no Opinião (José do Patrocínio, 834), o espetáculo baseado em seu novo disco, Baixar armas. O show é atração a partir das 22h - com abertura da casa às 20h30min. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 100,00, pelo site Blue Ticket ou nas lojas Youcom.

O registro foi lançado no início ano e conta com os singles Eterno agora e Crenças. Além das novidades, o músico relembra outros momentos de sua carreira. O setlist inclui canções compostas na banda Cidadão Quem, com a qual gravou sete álbuns, e do repertório do duo Pouca Vogal, formado ao lado de Humberto Gessinger.

O artista sobe ao palco acompanhado por Claudio Mattos (bateria), Maurício Chaise (guitarra) e Igor Conrad (baixo).