Encontro de gigantes: a noite que reuniu Lupicínio Rodrigues e Caetano Veloso

Marcello Campos, especial para o JC

Entre as centenas de pessoas que, diariamente, passam em frente a um pequeno prédio de três andares na rua José do Patrocínio, na última quadra antes da avenida Venâncio Aires, provavelmente poucas sabem - ou lembram - que, nesse endereço do bairro Cidade Baixa, houve uma casa noturna que acolheu, em certa madrugada, quase 46 anos atrás, o único encontro entre duas das mais icônicas personalidades da música brasileira: Lupicínio Rodrigues e Caetano Veloso. Esse momento mágico na história cultural da cidade (principalmente a que dorme tarde) teria impacto direto nas carreiras de ambos os protagonistas, em maior ou menor grau, sobretudo no que se refere ao mais importante compositor popular nascido no Rio Grande do Sul.

Um bar e restaurante que havia alcançado o status de cult menos de dois meses após abrir as suas portas em um dos territórios boêmios da capital gaúcha foi o cenário para uma demonstração daquela que é, provavelmente, a mais rara das formas de se expressar admiração mútua: a tietagem sincera e desencanada entre dois artistas. Madrugada de domingo adentro, sem alarde, assédio, estrelismos, câmeras, blocos de anotações ou pedidos de autógrafos, ali confabularam dois camaradinhas com muito mais afinidades do que poderia sugerir o contraste entre o visual andrógino-hippie de um baiano cabeludo de 30 anos e o terno, a gravata e o bigodinho de um gaúcho careta e com idade suficiente para ser seu pai ou tio-avô.

Mas a cúpula Lupi-Caê esteve, literalmente, por um fio. Telefônico. Em meio a tentativas e desencontros que, hoje, parecem bastante previsíveis para um tempo sem celulares, redes sociais, aplicativos móveis e outras bugigangas tecnológicas, tudo só se viabilizou graças ao engajamento de uma mulher que ainda hoje esbanja simpatia e competência como uma das raras unanimidades positivas da mídia gaúcha. Ela guarda, fresquinhos na memória, detalhes saborosos daquela noitada, e não é para menos: muito além de mera testemunha, atuou no episódio como uma espécie de fada-madrinha, ao acumular os papéis de amiga, cicerone, produtora improvisada, motorista e parceira circunstancial de boemia.

Em um ponto desconhecido da Cidade Baixa, existe uma passagem secreta e cheia de bifurcações. Uma de suas galerias conduz direto à madrugada de domingo, 19 de novembro de 1972. Mais precisamente, para a porta externa de um espaço anexo no andar térreo do número 904 da rua José do Patrocínio, a pouco mais de 100 metros da avenida Venâncio Aires. Quem mete o nariz nesse atalho do espaço-tempo porto-alegrense dá com as fuças, no fim de um longo corredor, na fachada luminosa de uma então recém-inaugurada casa noturna que serve de palco (o trocadilho é inevitável, embora equivocado nesse caso), na data, para o primeiro e último encontro entre dois sujeitos fundamentais para a história da música popular brasileira: Lupicínio Rodrigues e Caetano Veloso.

O problema é que esse túnel mocozeado no bairro mais boêmio da capital gaúcha oferece um risco real: entre os que já cruzaram o portão, nenhum deles pegou o caminho de volta - por livre escolha, desconfia-se, dada a enorme quantidade de atrativos irresistíveis das noites da cidade em tempos passados. Mas, se faltam fontes que tenham retornado de tal incursão fantástica, há, pelo menos, uma personagem que testemunhou o episódio, ao vivo (olha aí outro clichê!), na condição de coadjuvante de luxo: a jornalista Tânia Carvalho - além, é claro, do próprio Caetano, cujos compromissos afastaram a possibilidade de um depoimento atualizado para esta reportagem. Mas a história é verídica e relatada a seguir.