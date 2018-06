Débora Neto faz show na Aliança Francesa nesta quinta

Nesta quinta-feira (28), às 19h, a cantora Débora Neto participa da segunda edição do Jeudi de Poche, promovido pela Aliança Francesa de Porto Alegre.

Débora estará acompanhada do pianista Michel Dorfmann e vai apresentar um repertório com o melhor das músicas francesa, brasileira e internacional na sede do Moinhos de Vento (rua Dr. Timóteo, 752), no novo espaço do café La Croissanterie. O couvert artístico é de R$ 10,00 por pessoa.