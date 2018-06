Dramaturgo gaúcho Ivo Bender morre aos 82 anos

Carlos Villela

Considerado o mais importante dramaturgo gaúcho, Ivo Bender morreu na madrugada desta segunda-feira (25) aos 82 anos. Bender estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento em estado delicado. O velório é no Instituto Estadual do Livro (IEL), na rua André Puente, 318. O enterro está previsto para as 18h no Cemitério João XXIII, na Capital.

Autor de obras como A Casa Sitiada, Queridíssimo Canalha, Sexta-Feira das Paixões e Quem Roubou Meu Anabela?, o dramaturgo nasceu em São Leopoldo. Bender era considerado um dos maiores nomes do Teatro do Absurdo no Brasil. O termo, cunhado pelo dramaturgo húngaro-britânico Martin Esslin, é uma categorização de peças como Esperando Godot, de Samuel Beckett, e Three Tall Women, de Edward Albee, que apresentam situações inusitadas e trabalham em cima de conceitos como agonia e desilusão com a realidade.