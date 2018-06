Clube do Comércio vai abrigar a sede da Bienal do Mercosul

O edifício do Clube do Comércio, na Praça da Alfândega, vai abrigar a sede da Bienal do Mercosul. A novidade foi anunciada na semana passada pelo presidente reeleito da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann. Na ocasião, também foi lançado o catálogo da mais recente edição do evento, encerrada neste mês.

A 12ª Bienal do Mercosul, por sua vez, acontecerá no primeiro semestre de 2020, em data a definir, tendo como foco a mulher e será organizada por uma curadora. Conforme Schwartsmann, a nova sede deve abrigar biblioteca e acervo permanente, além de receber saraus e recitais.

Já o catálogo da última edição da Bienal, organizado pelo historiador de arte José Francisco Alves, traz imagens das obras, espaço a espaço, dentro da exposição, e, nas páginas dos artistas, constam as informações de quais foram trazidas ou realizadas especialmente para a Bienal.