34ª edição da Feira do Livro de Canoas abre neste sábado

Começa neste sábado (23) e vai até o dia 7 de julho a 34ª Feira do Livro de Canoas, com atividades na Praça da Bandeira. Com o tema Viva novas histórias, a segunda maior feira do livro do Rio Grande do Sul vai trazer encontros com escritores, sessões de autógrafos, mediação de leituras e workshops.

As 22 bancas que irão comercializar livros durante os dias do evento prometem descontos em títulos nacionais e importados.

Luisa Geisler, autora de Contos de mentira e de Quiçá, é a patrona do evento. A abertura ocorre às 16h30min de sábado, com show da banda The Travellers.

No domingo, a atração é o músico e escritor Thedy Corrêa, um dos homenageados do evento. O vocalista da banda Nenhum de Nós fará uma palestra e um pocket show a partir das 18h.