Memorial do Rio Grande do Sul recebe exposição de imagens científicas

Segue em exposição no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, 1.020) a mostra Arte e Ciência, com a exibição de 25 imagens científicas. A promoção é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), por meio do Instituto de Pesquisa com Células-tronco (IPTC), que integra a Faculdade de Farmácia. A visitação continua até 1º de julho, com entrada franca, de terça-feira a sábado, das 10h às 18h, e nos domingos, das 13h às 17h.

As fotografias pretendem alcançar o grande público por meio de uma linguagem atraente, buscando desmitificar a ciência e despertar a curiosidade pela imagem e suas circunstâncias. E, entre a comunidade acadêmica, buscam promover a discussão sobre metodologia e os resultados obtidos.

Os registros são de concurso fotográfico promovido pelo IPTC e a Sociedade Internacional de Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa. A iniciativa quer estimular a produção de registros fotográficos científicos, enfatizando a ciência e tecnologia como essenciais para o desenvolvimento do País, além de divulgar novidades da área para a formação de um senso crítico científico.