Filme sobre trajetória de Olívio Dutra estreia em Porto Alegre

O filme O Galo Missioneiro - a trajetória de um militante estreia em Porto Alegre. O longa conta a história de vida, a trajetória política e a caminhada militante do sindicalista e ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT). A exibição será nesta terça-feira (26), às 19h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (praça Marechal Deodoro, 101), com entrada gratuita. A distribuição de senhas para a sessão começa às 18h.

Dirigido pelo cineasta Thiago Köche (bacharel em Realização Audiovisual e responsável pelo curta Manifesto Porongos), o documentário resgata a vida de Olívio, desde a convivência com a família na cidade natal, São Luiz Gonzaga, passando pela vinda do missioneiro para a Capital e sua luta sindical e política, que o levou a prefeito de Porto Alegre e a governador. Sem orçamento e sem captação de recursos públicos por meio de leis de incentivo, o diretor acompanhou o político de forma independente e militante durante um ano, com uma câmera e um microfone lapela no protagonista, além de resgatar imagens de arquivo e entrevistas com pessoas envolvidas na história.

Depois, Köche contou com ajuda de amigos que colaboraram na animação, artes, edição de som e mixagem. Após o lançamento, o filme será lançado em diversos municípios gaúchos, sempre com exibições gratuitas.