Memória, nacionalismo e aventura estão presentes em novo livro de Samir Machado

Autor foi vencedor do prêmio Açorianos de melhor romance em 2018 RENATO PARADA/DIVULGAÇÃO/JC

Vencedor do prêmio Açorianos de melhor romance em 2018 com Homens elegantes, Samir Machado de Machado autografa, nesta segunda-feira (25), seu novo livro, Tupinilândia (Todavia, 448 págs., R$ 69,00). O evento acontece a partir das 19h, na Livraria Cultura (Túlio de Rose, 80), e inclui bate-papo entre o autor e o também escritor Christopher Kastensmidt.

A narrativa tem parte de suas ações centradas na década de 1980. Com o Brasil rumando para a abertura política, um industrialista constrói em segredo um parque de diversões. O espaço deveria funcionar como uma celebração do nacionalismo e da democracia que se aproximava, mas um grupo de militares invade o local, fazendo funcionários e visitantes de reféns. Décadas depois, um arqueólogo descobre um terrível segredo relacionado ao parque - cujo nome é o mesmo do livro.

Natural de Porto Alegre, Samir Machado de Machado também é o autor de O professor de botânica (2008) e Quatro soldados (2013). Tanto o trabalho lançado há cinco anos quanto Homens elefantes tiveram os direitos vendidos para o cinema. O escritor também é o responsável pela organização dos volumes Ficção de polpa, com contos de diversos autores, entre outros projetos.