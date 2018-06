Jorginho do Trompete comemora aniversário com espetáculo na Biblioteca Pública

Comemoração junto ao público: nesta terça (26), às 19h, na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), Jorginho do Trompete toca acompanhado do pianista Luiz Mauro Filho, em apresentação com entrada mediante contribuição espontânea.

Na data em que celebra 51 anos, o instrumentista, reconhecido como um dos maiores do Brasil, apresenta um repertório de músicas autorais, bossa nova, jazz e MPB, com a promessa de surpresas e improvisos assim que pisar no palco. A variedade de estilos do show condiz com a carreira de Jorginho, que já passou como músico por bandas de samba, swing e samba-rock.

O show faz parte do projeto Chapéu Acústico, que, sempre às terças-feiras, conta com apresentações de músicos dispostos a movimentar a cena local, sem depender de verba pública ou privada. Não há cobrança de ingressos, com o chapéu sendo utilizado para a arrecadação voluntária, semelhante ao que ocorre em performances de rua.