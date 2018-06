Do palco aos bastidores, mulheres ganham força

Priscila Pasko, especial para o JC

A busca da mulher por mais espaço na sociedade avançou nos últimos anos. No mundo das artes não é diferente e o protagonismo feminino ganha terreno a cada dia. Nesse contexto, emerge em Porto Alegre uma nova cena musical liderada por mulheres, em grupos, bandas e projetos coletivos. Além de subir ao palco para cantar e tocar, ocupa espaços também nas áreas técnicas nos shows.

A temperatura aproximava-se dos 10°C na noite do dia 13 deste mês de junho. Dentro do Agulha, casa noturna de Porto Alegre, o coro - formado em grande parte por mulheres - cantava em alto e bom som o refrão: sou a Maria da Penha, não Maria Degolada/ sou a tua companheira, não a tua empregada/ esse tal de seu machismo tá com nada meu irmão/ mude a letra do teu samba que eu encerro a minha canção. O samba ovacionado a cada estrofe tratava-se de Veneno do café, criação da cantora, compositora e atriz Pâmela Amaro.

O show fazia parte de mais uma edição do Projeto Concha, que firma o seu compromisso de colaborar com a visibilidade de artistas mulheres, levando ao palco instrumentistas, compositoras e cantoras. Criado no início de 2018 pela produtora Alice Castiel, a iniciativa já promoveu shows com a dupla Vena; Raquel Leão; Letrux; Juçara Marçal e Luedji Luna.

O Concha consiste em um projeto independente, promovendo distintos gêneros: contemporâneo, eletrônico, experimental, rock, entre outros, desde que a mulher seja a protagonista. "O importante é que desafie o público, traga algo diferente e seja autoral", explica Alice, que considera os trabalhos diferentes entre si, sendo difícil compará-los. "Penso que as mulheres estão perdendo o medo de falar, de contar as suas histórias nas músicas."

Pâmela acredita que, para as mulheres criadoras - nas suas mais diversas formas e jeitos de ser - compor, tocar, cantar, protagonizar e empreender são movimentos que inspiram as demais. "Essa explosão de mulheres compondo e escrevendo nos atravessa de um modo a não nos deixar desistir ou calar." Para ela, as artistas revitalizam a música, propõem outras escutas e, acima de tudo, falam do próprio tempo.

Desde 2011 Pâmela canta, toca pandeiro e cavaquinho em bares da Cidade Baixa e em rodas de samba. Além disso, a compositora participa do Três Marias, grupo formado por Andressa Ferreira, Gutcha Ramil, Thayan Martins e Tamiris Duarte. O grupo completa cinco anos em 2018. "Isso representa, entre tantas coisas, meu amadurecimento como musicista. Aprendi e aprendo muito com todas elas e sei que esse aprendizado não tem limite." O trabalho das Três Marias é autoral, incluindo algumas parcerias. Traz no repertório tradições como capoeira angola, jongo, forró de rabeca, bumba meu boi, samba, afoxé e samba de coco.

A compositora nota que a recepção do público das Três Marias, sobretudo das mulheres, é acolhedora. Muitas, conta Pâmela, se dirigem ao grupo para dizer o quanto se sentem estimuladas a aprender a tocar um instrumento musical e a compor. "Essa receptividade é fundamental, porque dá movimento ao nosso trabalho, motiva a seguir e a buscar, sobretudo, compor sobre coisas de que precisamos falar e escutar."

Pesquisadoras e estudiosos da música identificam alguns coletivos de mulheres no passado, embora eles não se reconhecessem como feministas ou como um agrupamento que buscasse a ênfase no gênero. Mesmo assim, quase todas as entrevistadas para esta reportagem mencionaram nomes de artistas que, de certa forma, abriram o caminho para que a atual geração pudesse, hoje, buscar o protagonismo das mulheres.

Entre as grandes baluartes de Pâmela Amaro, estão Tia Ciata, as tias baianas, que abrigavam, cuidavam e mantinham o samba em seus terreiros; as jongueiras, compositoras, partideiras, intérpretes, percussionistas. Figuras como Zilah Machado, Dona Yvonne Lara, Leci Brandão, Elza Soares, Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Áurea Martins, Tereza Cristina e Nilze Carvalho também são lembrados como referenciais inspiradores para a integrante das Três Marias. "Aqui do meu lado, são várias as artistas que me inspiram: Mariete Fialho, Nina Fola, Maria do Carmo, Glau Barros, Negra Jaque, entre tantas, estão a todo momento apontando possibilidades de ser, estar, existir e criar. Uma fertiliza o trabalho da outra", afirma Pâmela.