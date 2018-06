Chave-Mestra participa da segunda edição do Escape Week

Começou a segunda edição do Escape Week, evento que busca democratizar o acesso as casas de escape game, através da cobrança de preços promocionais. O evento começa nesta sexta-feira (15) e, ao longo de 9 dias, deve agitar 70 casas do gênero no Brasil. Quase uma caça ao tesouro, o escape game vem ganhando força entre os jovens brasileiros. Desde 2015 no Brasil, o jogo traz a experiência do mundo virtual para o real. Procurar chaves, decifrar enigmas e abrir cadeados são uma das missões que os participantes tem que cumprir.

A casa Chave-Mestra, em Porto Alegre e Gramado, é uma das participantes da Escape Week, que é organizado pelo portal Escape Addicted. Durante os 10 dias de evento, será cobrado um preço promocional de R$ 39,00 a R$ 59,00 por pessoa.

Além de se divertir, os participantes também estarão participando de uma ação social. Nesta edição, será doado R$ 1,00 de cada jogador para a ONG Adote um Gatinho – instituição que resgata e faz a doação de gatos no Brasil. Em 2017 foi arrecadado o total de R$ 11.991,24 para a ONG MAPAA, mobilizando praticamente 12 mil jogadores.