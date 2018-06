Arena Musical celebra os 50 anos do Teatro de Arena

Dando continuidade às comemorações dos seus 50 anos, o Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) reúne, nesta sexta-feira, músicos gaúchos para um grande encontro e confraternização com o público. O evento Arena Musical se inicia às 18h, com vários shows; e se encerra às 22h, com uma roda de Samba do Irajá, na frente do espaço, na escadaria sobre o viaduto Otávio Rocha. Será usado o chapéu como forma de arrecadação, com contribuição mínima de R$ 10,00. Toda a renda será revertida às obras de melhoria do local.

Entre os artistas confirmados estão Ian Ramil, Lu Barros, Arthur de Faria, Luiz Mauro Filho, Tonda Pecoits, Nelson Coelho de Castro, Gelson Oliveira, Raul Ellwanger, João Maldonado, King Jim, Ernesto Fagundes, Pedrinho Figueiredo, e as bandas Roda Viva e Girando a Roda. O teatro disponibilizará mesas, um espaço de alimentação e cerveja artesanal para os espectadores curtirem a noite.