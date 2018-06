Bilíngue e sem fronteiras: Demétrio Xavier celebra sete anos de Cantos do Sul da Terra

Geraldo Hasse, especial para o JC

Setembro próximo marca os sete anos que está no ar, na FM Cultura 107.7, de Porto Alegre, o programa Cantos do Sul da Terra. Produzido e apresentado pelo cantor Demétrio Xavier, entrou num horário (13h) dominado por dois cachorros grandes da radiofonia sulina - Sala de Redação e Esfera Pública -, que promovem debates encarniçados na Gaúcha e na Guaíba, as maiores emissoras do Estado.

Mesmo com baixa potência (1% das gigantes, na melhor das hipóteses), o guaipeca da extinta Fundação Piratini manda longe a proposta do slogan do programa: "Cantando a aldeia com as vozes da cultura criolla e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano".

Com a ajuda da internet, juntou-se na mesma laçada o Rio Grande do Sul e o cone sul-americano, algo fora do padrão do rádio gaúcho, dividido entre reproduzir a música de procedência norte-americana e do centro do Brasil ou seguir a toada dos centros de tradições gauchescas, cujo repertório costuma ir ao ar de manhãzinha ou à tardinha, quase sempre com metáforas alusivas à vida campeira.

Nascido em 1966 na Cidade Baixa, um dos bairros mais antigos da área central da capital, Demétrio Xavier não vivenciou o mitológico "amanhecer na roça" das emissoras de rádio. Bem ao contrário, criou-se entre tios que desprezavam o costume de gaúchos urbanos de fantasiar-se de estancieiros em nome de uma nostálgica hierarquia rural. "Palhaçada", resmungavam alguns deles diante de exageros do gauchismo.

Originários da Metade Sul do Rio Grande, os Freitas Xavier mantinham um vínculo forte com a cultura criolla vigente nas províncias sulinas, que têm em comum a origem ibérica, a vida no bioma pampa e o linguajar luso-hispânico. Essa mescla é o que mais rola no Cantos do Sul da Terra, um programa nativo, carregado de subjetividades, mas sem porteira nem alambrado.

Naquela hora propícia à sesta ibérica, cada programa apresenta em média 10 canções amarradas por comentários sobre as melodias, as letras, os cantores, compositores e instrumentistas, além de notas sobre os bastidores culturais e geográficos do cancioneiro hermano.

Frequentemente, o apresentador explica o significado de palavras originárias do falar guarani ou quíchua. Às vezes, dedilha o violão e canta em espanhol ou português, mostrando uma versatilidade incomum em condutores de rádio. Em certas horas, ouvintes mais velhos podem ter a impressão de escutar rádios castelhanas dos anos 1960 captadas à noite no interior gaúcho.

Original, culto e articulado, o Cantos do Sul da Terra alcança uma amplitude muito superior à do célebre programa dominical (com auditório) Grande Rodeio Coringa, da Rádio Farroupilha dos anos 1950, que marcou época, embora se limitasse às formas musicais do Rio Grande do Sul, destacando gaiteiros e trovadores.

Nacionalmente, o programa da Cultura pode ser comparado ao Sr. Brasil, do ator e cantor Rolando Boldrin, que há 30 anos expõe na TV a chamada música brasileira de raiz, marginalizada pela indústria cultural, ou aos documentários feitos pelo produtor Fernando Faro nos anos 1970 e 1980 para a TV Cultura de São Paulo sobre os grandes autores da música popular brasileira.