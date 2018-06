Instituto Ling tem recital de piano e violinos nesta quinta

Acontece nesta quinta-feira (14), às 20h, um recital de piano e violinos, com o trio Geoghegan, Toro & Teriaca, no Instituto Ling (João Caetano, 440). É uma oportunidade de conferir grandes instrumentistas internacionais da música erudita, em única apresentação. A violinista irlandesa Héloise Geoghegan, o violinista siciliano Francesco Toro e a pianista italiana Ketty Teriaca vêm pela primeira vez a Porto Alegre. Os ingressos custam R$ 40,00 - à venda no local e pelo site do instituto

Com sólida formação e grande capacidade técnica e expressiva, o trio interpreta obras de Bach, Mozart, Beethoven e Shostakovich. Além da atuação em trio, os integrantes se destacam também como solistas e em colaboração com grandes maestros, em concertos na Itália e em diversos países junto a importantes orquestras, como a Sinfônica Nacional da Irlanda, Gewandhaus Orquestra de Leipzig e Orquestra Roma Sinfonietta, com atuações nos principais palcos europeus e americanos.