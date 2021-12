Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, em 1451. Desde menino, foi apaixonado pela navegação marítima e curioso quanto ao desconhecido. Sua vida foi marcada pela indiferença dos reis em relação aos seus sonhos, e consequentemente a todo tipo de dificuldades. Mas ninguém pode afirmar que não foi um dos mais importantes navegadores da humanidade.

Navegar com assertividade de A para B é o que torna todos nós os "Colombos de 2022". Agora, me conta: quais as melhores estratégias a serem adotadas para o seu negócio penetrar e ocupar novos territórios? Nos últimos meses, essa tem sido a pauta das conversas com nossos clientes e presidentes de conselhos de administração. Muitos foram beneficiados nos últimos dois anos, ou seja, o problema era ter produtos para entregar. Para outros faltaram consumidores.

Seja lá qual for a sua situação - prejudicado ou beneficiado -, existe apenas uma verdade: todos deverão encontrar formas de aumentar a relevância das suas entregas em 2022. A força e a saúde física, essenciais nos últimos meses, deverão ser tonificadas com a força mental. 2022 vai exigir uma gigantesca resiliência, um ano que vai testar todos, sem exceção. Ter confiança e acreditar, mesmo em momentos de tempestade, é o que diferencia os bons dos maus comandantes.

Praticar a humildade, empatia e colaboração constante serve como chave-mestra para abrir todas as portas: tanto no ambiente interno como externo da organização. A força das relações, alimentada pela proximidade, fará a diferença entre ser uma marca conhecida e fria, e uma marca forte e quente.

As previsões econômicas são sombrias para o próximo ano: PIB negativo, Selic projetada de 12,5%, desemprego, queda da atividade econômica, e o principal: redução importante de renda. O aumento da pressão para vender fará com que vários dos seus concorrentes saiam queimando preços. Fica a pergunta: como responder? Antecipação: construa novas versões dos seus produtos/serviços, defina novos modelos de consumo, opere em sintonia com a jornada dos consumidores. Paciência, velocidade, adaptabilidade e agressividade são os quatro componentes dessa mistura explosiva. Traga Sun Tzu para a sua cabeceira, ano de guerra não se vence com a emoção.

A única forma razoável de não perder mercado e margem é ser uma marca que as pessoas não consigam viver sem: indispensabilidade.

Se Colombo tivesse tido a oportunidade de encarar sua travessia como uma startup e fosse brindado com uma conversa sobre OKRs (objetivos e resultados-chave) com Andy Grove (cofundador da Intel), com certeza adotaria alguns processos que fariam sua travessia muito mais assertiva. A pior de todas é a "não escolha". Como diria Fernando Pessoa: "Há um tempo em que é preciso esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos". A inovação aberta, gestão de contribuição em modelos de teia, tudo isso trará oxigênio e propulsão para o seu negócio.

Travessias em mar revolto exigem nova consciência por parte do CEO: transparência, conversas diretas - essa é a melhor solução. Coragem para atuar a partir da verdade é gesto de lucidez empresarial. 2022 pode ser um ano de profunda virada, basta você se colocar na condição de desafiante, não permita ser acuado. Se o tubarão soubesse o quanto ganharia sendo golfinho, seria golfinho por inteligência A travessia é a grade oportunidade para unir, somar e, construir novas alianças.