Bandeira preta - todo cuidado ainda é pouco

Estrategista, publicitário e CEO de do G5

Você conhece algum empresário, CEO, executivo, acionista que não deseje ter uma empresa de sucesso? A grande questão é como tirar seu negócio do segundo escalão. Jack Welch, lendário CEO da GE, já dizia: "se o seu negócio não estiver entre os três primeiros, saia fora". Então, seja lá qual for seu negócio - tratores, calçados, fertilizantes, tintas, tubos e conexões, mercado financeiro, imobiliário, varejo, moda... -, só se chega ao pódio sendo altamente relevante. Para atingir o seleto grupo de marca considerada destino, você terá que entregar mais do que o "kit básico". Estou falando do "job to be done". Trocando em miúdos, aquilo que de fato fará com que as pessoas prefiram a sua marca/produto em vez das demais.

Esse superpacote de benefícios e vantagens (valores) que sua marca entregará trará, em contrapartida, um sentimento de profunda gratidão dos clientes. Sim, gratidão é um sentimento que define se você tem uma marca quente, morna ou gelada. Após mais de 35 anos estudando e desenvolvendo consultoria em reposicionamento de marcas e modelagens de negócios, reconheço que são poucas as empresas que conseguem perceber quando acertam e quando começam a errar. Saber em que ponto estão as bandeiras pretas na sua praia, ou seja, os pontos cegos onde a energia não flui com intensidade é vital. Quando você guia seu negócio pelos efeitos, e não pelas causas, acaba tendo na ponta uma relação apática com as pessoas. Como todo processo dinâmico, ainda mais em um ambiente caótico como o que estamos vivendo, são muitas as armadilhas que fazem com que se perca com facilidade a noção do perigo quando começa a falhar a gestão entre a estratégia formulada e a experiência entregue na ponta ao cliente.

Focados em oferecer aos CEOs e à alta direção uma ferramenta que possibilite identificar falhas ao longo do processo estratégia/execução criamos a metodologia - SB AUDIT BRANDING. Partimos dos dois principais desafios:

a) identificar a estratégia vencedora para a marca (negócio);

b) ter consistência na execução (aterrissar a estratégia).

Identificamos 5 potenciais bandeiras pretas:

Nem sempre, quando você busca entender o que passa na cabeça dos seus executivos, clientes, fornecedores, concorrentes e não clientes, você consegue ter a exata consciência do que está acontecendo. Nem sempre você consegue entender onde seu negócio está (ponto A). Consequentemente você não consegue enxergar até onde você poderia ir (ponto B). Nem sempre o que você planeja para ser a proposta de valor do negócio, você consegue que a sua organização implemente. Nem sempre o que você comunica sobre a sua proposta de valor, você consegue que as pessoas entendam. Nem sempre a experiência de compra que sua marca entrega consegue atender às expectativas criadas nas pessoas em função daquilo que foi prometido na comunicação.

Audit Branding é uma metodologia que identifica o nível de coerência entre o que está acontecendo no mercado e a capacidade da empresa em formular uma proposta de valor potente; depois, o quanto a organização reúne competências para executar a estratégia. Na sequência, audita a qualidade e eficácia da comunicação ao mercado e, por fim, o nível de satisfação dos clientes em relação à experiência de compra. Como tudo o que a Sunbrand faz, vamos direto ao ponto.