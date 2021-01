Construindo uma marca imprescindível

Trabalho com construção e fortalecimento de marcas há 30 anos.

No início, eu acreditava que, para uma marca crescer rápido, tinha que apenas estabelecer vínculos fortes com as pessoas. Hoje, entendo que uma marca cresce rápido quando se torna indispensável. O 4º dan (faixa preta) estratégico é quando uma marca cria dependência nos seus clientes. É um estágio de entrega total. Não basta colocar as pessoas no centro da estratégia, coloque as "personas exigentes" no foco do seu microscópio. Dedique tempo para observar e entender quem quer mais pelo seu dinheiro. Clientes "tremendamente exigentes" vão lhe entregar o atalho para fazer seu negócio decolar como um foguete.

Marcas que superam nossa expectativa, invariavelmente, mexem com nosso emocional. Agora, preste atenção: se o seu negócio é médio, acabou. Negócios pálidos são como jogadores de futebol sem expressão: não fazem gol, tampouco recebem aplausos. Estar na média não cria experiências memoráveis. Ser imprescindível em qualquer setor ou categoria é ser desigual.

Jeff Bezos diz que não será olhando para seus concorrentes que você se tornará uma empresa "must have" (intensamente desejada). Provoque seus pares, exija que respirem e vivam o propósito da marca, principalmente quando estiverem tomando uma decisão. No futuro lhe serão gratos, não se constrói algo novo por consenso. É natural que o visionário, ao expor suas ideias, encontre resistência. Faz parte da vida saber vender insights. Os famosos 6Ds têm, no segundo estágio, a "decepção"; conviver com o erro por muito tempo exige uma dose gigante de paciência e resiliência. Não desista. Ser pioneiro tem preço a pagar, mas um enorme bônus a receber. Não se assuste, fazer o novo nunca foi fácil de botar de pé. Sean Ellis, em seu livro Growth Hacking, reforça o quanto a simplicidade é potente para marcas que almejam crescer rápido.

Alguns breves spoilers:

1. Pergunte mais, ache menos. Tenha um bom B.I. ao seu lado. Navegar sem dados é tão crítico quanto as caravelas de Pedro Álvares Cabral que cruzavam o oceano olhando para as estrelas.

2. Faça alianças estratégicas. Ande com quem corre mais rápido que você. Trens-bala podem tracionar seu negócio para chegar mais rápido aonde você deseja. Menos espuma, vá direto ao ponto: faça um piloto. Se for bom, aperfeiçoe. Se for ruim, aborte a operação.

3. Crie um time oficial de crescimento (The Growth Circle) para os atuais ou novos negócios. Reunindo pessoas, não áreas. Sem hierarquia, farto em ideias, com reuniões rápidas a cada 48 horas. Coloque os melhores juntos 24/7, promova a cooperação, compaixão e colaboração. Profissionais de marketing, desenvolvimento, dados, engenharia, design, UXs, estrategistas, não existe uma regra padrão. Montar os times é decisivo para minimizar riscos. Sem pessoas qualificadas, entusiasmadas, comprometidas e dotadas de iniciativa o avião não decola.

4. Para crescer é preciso criar modelos escaláveis e permitir aos funcionários comportamento de donos do negócio.

Tem que ter paixão, sofrer com as perdas e ser incansável na busca da superação. Creia, marcas imprescindíveis são construídas por pessoas apaixonadas, obsessivas, com enorme destemor.

Não se ganham os oceanos com medo de se distanciar da costa.