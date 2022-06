Fique ligado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Sessão Plataforma na Cinemateca Capitólio traz Crime Culposo, do diretor iraniano Shahram Mokri. Sábado, 20h, R$ 8,00 na bilheteria do local.

Curta-metragem Romeu e Julieta, produção em Libras do Grupo Signatores, segue disponível gratuitamente até sábado no site do Cultura Inglesa Festival.

Sessão Vagalume traz exibição especial de 40 anos de ET - O Extraterrestre. Na Cinemateca Capitólio, sábado e domingo, 16h. Ingressos a R$ 4,00, no local.

Canal Bis exibe o documentário Kanye West: A Higher Power neste domingo, às 21h30min.

Quinze anos depois de finalizado, o longa Amigos de risco, do pernambucano Daniel Bandeira, está entrando em cartaz nos cinemas de Porto Alegre.