Quadro a quadro

Projeto Cinepsiquiatria exibe Licorice Pizza, seguido de debate, no GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181). Sábado, 10h30min, ingressos com 50% de desconto.

Festival de Cinema Acessível na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sábado, 14h. Ingressos no local.

Clube de Cinema traz O jovem Frankenstein (sábado, 10h15min, no Cine Farol Santander) e Vitalina Varela (domingo, 10h15min, na Sala Eduardo Hirtz).

Longa Ziraldo - Era Uma Vez Um Menino com acesso livre no Curta!On (cupom ZIRALDO). Domingo, 22h, acesso gratuito também no site do Curta!

Com Nicolas Cage interpretando a si mesmo, O peso do talento chega aos cinemas neste final de semana.