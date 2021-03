Viagem onírica

Creuza Barreto, interina

Para revelar suas coleções de Outono-Inverno 2021, feminina e masculina, Christian Louboutin imaginou uma apresentação digital única inspirada em seu amor por viagens, físicas ou imaginárias. Um avião interativo foi concebido para receber o momento exclusivo que revela a coleção através de uma viagem aérea onírica. O encontro é no icônico terminal da TWA do aeroporto JFK, em Nova York. A experiência pode ser acessada em loubiairways.christianlouboutin.com.

Delivery beneficente

Andréa Martins, do Peppo Cucina e Leonor Moura, do Grilo /LÀURA SCHIRMER/DIVULGAÇÃO/JC

Adaptando sua atuação sem o atendimento presencial, o Peppo Cucina firmou parceria com o Grilo Mobilidade e Tecnologia em um serviço de delivery. Os pedidos feitos diretamente ao restaurante serão entregues pelos veículos elétricos. A solidariedade é reforçada com a reversão da receita das entregas feitas em março à Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A taxa doada pelo Grilo será dobrada pelo Peppo e revertida pelas duas empresas à AHMI.