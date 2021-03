O Wills Bar trouxe para a avenida Nova York, em Porto Alegre, o espírito e a atmosfera da cidade de Nova York, sendo protagonista no processo de reformulação da área, no bairro Auxiliadora. Agora o bar se prepara para inaugurar sua nova unidade no projeto Embarcadero, no Cais Mauá. O novo espaço será um kitchen bar, que unirá a atmosfera da megalópole norte-americana com a paisagem única do pôr do sol no Guaíba.

Arquitetura

A arquiteta e urbanista Bianca Mattana entre Victor Sorrentino e Kamila Monteiro

/Willian Barbosa/DIVULGAÇÃO/JC

A arquiteta Bianca Mattana, do Bianca Mattana Studio D'Architecture, de Caxias do Sul, iniciou 2021 com boas notícias. Um projeto desenvolvido por ela para o médico Victor Sorrentino e a empresária e digital influencer, Kamila Monteiro, foi escolhido para participar da edição de fevereiro da revista Casa Vogue. A morada do casal e do pequeno Miguel fica no condomínio Terra Ville, em Porto Alegre.



Tradição

Regina Galbinski lidera a Gravura Galeria de Arte

LISA ROOS FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO/JC

Tradicional durante a temporada de verão, o Atlântida Arte chega a Porto Alegre. Após levar 81 obras de 35 artistas para o Litoral, o evento terá a Gravura Galeria de Arte como sede até o dia 3 de abril, de forma virtual. A abertura será realizada amanhã, através de live no Instagram @gravuragaleria , a partir das 16h, com participação dos artistas. Esta edição presta uma homenagem a artista Roseli Deon, falecida em 2020.

múltiplas