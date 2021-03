Creuza Barreto, interina

A Colcci convidou Bruna Marquezine para encarar um desafio em sua nova campanha: tornar-se cantora por um dia. A atriz aceitou e gravou uma música e um videoclipe inéditos. O resultado representa o lifestyle e estilo da marca: cheio de atitude e estilo. A nova campanha traz como inspiração a casa noturna Studio 54, famoso ponto de encontro entre as principais celebridades e artistas no fim dos anos 1970, em Nova York.

Olheiro

Paraíso

A Melissa lançou a coleção Paradise, com novidades cheias de atitude fashion e foco no conforto. Muita cor, leveza, frescor e um visual que se conecta com os principais hits da marca. Calçados com amarrações e shapes de bico quadrado circulam livremente pelo paraíso da Melissa. Destaque para o modelo Plush, que promete ser hit. Sandálias papete com visual esportivo continuam com tudo, em uma versão batizada de Fluffy.