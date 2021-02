Paulinho Linhares comemorou aniversário em celebração temática, com a festa o Circo do Paulinho. Seguindo todos os protocolos de segurança, a Casa Vetro virou um verdadeiro picadeiro. O evento teve organização de Camilla Cally e o show ficou por conta de Vini Netto e Lucas Porchadt. Entre as presenças Marcos Paulo Magalhaes, Gabriela Markus, Ricardo Glimm, Norton Mello, Fábio Gonçalves e Carolina Miarelli.

Resiliência

Os coreógrafos Eduardo Severino e Eva Schul estão com projeto novo em andamento, intitulado Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O trabalho reúne três companhias de dança e artistas independentes num elenco com mais de 20 bailarinos, que, a partir de uma provocação, de um jogo de palavras, são desafiados à criação. O projeto iniciou em janeiro e o produto final será um espetáculo que tem como tema a resiliência.



Di Paolo

Paulo Geremia recebeu no Di Paolo Boulevard Laçador, Gabriel Souza e Talise Tiecher, ele o novo presidente da Assembleia Legislativa

Young Leaders

Estão abertas as inscrições para o YLAI 2021. O Young Leaders of the Americas Initiative é o principal programa do Departamento de Estado dos EUA para jovens empreendedores da América Latina, Caribe e Canadá. Amanhã, às 18h, haverá um plantão de dúvidas sobre o programa, através da plataforma Zoom, com pré-inscrição no https://statedept.zoomgov.com.



