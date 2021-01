A Prada colabora com o diretor Lee Daniels, indicado ao Oscar com o filme Os Estados Unidos vs. Billie Holiday, projetando uma seleção de figurinos usados pela cantora e compositora indicada ao Grammy Andra Day, que interpreta a cantora. A grife reinterpretou as roupas mais icônicas de Holiday com um olhar contemporâneo, enquanto homenageava o período histórico das décadas de 1940 e 1950, num total de nove trajes.

Competitividade

O deputado Ernani Polo com Eduardo Fernandez, presidente do Lide

/Joel Vargas/DIVULGAÇÃO/JC

A Assembleia Legislativa e o Lide/RS promoveram o Ranking RS - Seminário de Competitividade, fazendo uma avaliação da competitividade do Rio Grande do Sul. Participaram do evento o governador Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, o diretor-geral da CMPC Brasil, Maurício Harger, o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon, o presidente da John Deere Brasil, Paulo Renato Herrmann, e o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal.



Milão

Johnny Massaro estrela o filme que participou do festival

/JORGE BISPO/DIVULGAÇÃO/JC

Após inovar no calendário da São Paulo Fashion Week, em 2019, com o lançamento de nova coleção em curta-metragem, a Another Place foi a única marca de moda brasileira selecionada para a 7ª edição do festival Fashion Film, durante a semana de moda de Milão. Estrelado pelo ator Johnny Massaro, Looking for a New Place to Begin, figurou em uma seleção de mais de 200 filmes de 58 países.



Olheiro

Gal Gadot interpreta a Mulher-Maravilha

/WARNER BROS/DIVULGAÇÃO/JC