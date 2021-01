Um dos points gastronômicos do verão em Atlântida é o Restaurante Asiana by Thai Mee. Ele fica localizado no Ramblas by Roubadinhas, ao lado da pizzaria Amiche. Muito bem frequentado, sempre reúne nomes conhecidos como Walderez e Carlos Uebel, Mylene e Renato Rizzo, Lucianne Rech e Caio Teixeira. A coluna descobriu que, depois de fechar no Boulevard Laçador, o Thai Mee deve abrir uma unidade no bairro Moinhos de Vento.

A beleza de Marthina Rech e Daiane Kilpp em Atlântida. FOTO: EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Encontro

Carla Pinheiro, Diane Pippi da Motta e Raquel Germano no Bali Hai

Carlos Alberto Pippi da Motta era um dos organizadores da Paella Valenciana que iria ser preparada na beira da praia de Atlântida. Com o forte vento conhecido como Nordestão, a função teve que ser transferida para o deck do Bali Hai, com o apoio logístico de Luciano Bali. Quem preparou a iguaria foi Ernesto Ortiz. A tarde também foi para comemorar o aniversário de Antônio Ortiz, diretor do Asun Supermercados.

Litoral

O chef Jean Rodrigues abriu novo espaço gastronômico em Xangri-Lá com proposta descolada e inovadora, adaptada à realidade atual e ocupando uma casa com amplos jardins na Marina Maristela. O restaurante tem poucos lugares em ambientes exclusivos e atende mediante reserva com cardápio estilo menu confiance. Funciona de quinta a domingo, a partir das 19h.



