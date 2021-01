Aniversários

Nem a rápida chuva de sábado tirou o brilho e a animação do aniversário das irmãs Fernanda e Laura, de 3 e 5 anos, realizada na casa Los Girasoles, em Atlântida. Lizianne Porto Koch Nienaber e Fernando Teixeira Nienaber recepcionaram os convidados com os devidos cuidados e protocolos. O tema da comemoração foi Moana - Um mar de aventuras, filme da Disney que é um sucesso na novíssima geração.

Decoração

A Casa LLoma, capitaneada por Mariana Rivero Cardias apresenta produtos para cama e banho que singularizam os espaços de cada casa. Em parceria com personalidades no segmento de decoração, ela criou o projeto de assinatura das vitrines da loja. A cada mês uma cama decorada será exposta com os produtos da marca. O arquiteto Marcelo Gonçalves é o responsável pelo mês de janeiro.