Ainda sobre o tema da virada de ano, Gisele Welsch e Rafael Medeiros estiveram na Praia do Rosa, em Santa Catarina, muito bem instalados na pousada Villa Buena Vista. O casal de advogados aguarda o primeiro herdeiro para o mês de julho. Já Rafael Brizola Marques e Bárbara De Conto Reveilleau passaram o Réveillon no Cairo, no Egito. Curtindo toda a magia do oriente com as pirâmides, esfinge e cruzeiro pelo rio Nilo.

Rafael Brizola Marques e Bárbara de Conto Reveilleau passaram o Réveillon no Egito. FOTO: ARQUIVO PESSOAL/ DIVULGAÇÃO/ JC

Aventuras

Lizianne Porto Koch Nienaber e Fernando Teixeira Nienaber comemoram o aniversário de suas filhas Fernanda e Laura, de 3 e 5 anos, neste sábado, em Atlântida. Será na casa Los Girasoles do avô, o advogado Laury Ernesto Koch, em clima de praia e verão, tendo como tema Moana - Um mar de aventuras, filme da Disney que é um sucesso entre a garotada.



Zona Sul

Laura Haensel lidera o Entrecot & Cia, no Jardim do Sol

O Entrecot & Cia - Loja de Carnes e Parrilla Bar completou um ano e meio no Shopping Jardim do Sol, na Zona Sul da Capital. Laura Haensel lidera o empreendimento, que no auge da pandemia focou na venda de bebidas e na tele-entrega de carnes e parrillas com cortes especiais de gado da raça Angus. Para breve, ela estuda a abertura de uma nova unidade em bairro nobre de Porto Alegre.



