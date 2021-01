Em janeiro de 2020, a Fenin Fashion Gramado encerrava sua 24ª edição na serra gaúcha comemorando o sucesso de sua renovação. Doze meses depois, com uma pandemia que mudou o mundo no meio do caminho, a edição Outono Inverno 2021 do evento reabre suas portas, de 26 a 29 de janeiro, no Serra Park. Confirmada no calendário de eventos da cidade de Gramado e computando no currículo a vitória de ser a primeira feira da indústria têxtil brasileira realizada em um ano.

Leilão

Daniel Chaieb comanda leilão nos dias 13 e 14 de janeiro com grande parte do acervo do Palacete da Santo Inácio, 195. Os lotes podem ser conferidos no site danielchaiebleiloeiro.com.br e entre as peças se encontram itens de prataria crioula, um exemplar de Os Lusíadas de 1613, malas Louis Vuitton, pinturas, mobiliário, o serviço de jantar que o presidente Emílio Garrastazu Médici ganhou quando de sua visita a Portugal em 1973 e livros e objetos relacionados ao famoso escritor português Ramalho Ortigão.



Dry Drinks & Moments

Mônica Magalhães com Mariana Rosa, que brindou seu aniversário no Dry Drinks & Moments

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Bier talk

Michael Dresch é o cervejeiro da Dado Bier

/AZ PRESS/DIVULGAÇÃO/JC

@dado_bier Quinta-feira, a partir das 20h, o Food Hall Dado Bier recebe a 1ª edição do Bier Talk. O evento mensal apresentará uma conversa entre Thiago Martini, sommelier de cerveja da Dado Bier, e Michael Dresch, cervejeiro da Dado Bier, sobre a História da Cerveja - Fatos e Lendas. O público poderá participar gratuitamente mediante inscrição ou acompanhar ao vivo por transmissão no Youtube e pelo Instagram

