Em seu atelier

Lorena Steiner, natural de Canoas, é graduada em Pedagogia pela Universidade La Salle, Pós-Graduada em Orientação Educacional pela Faculdade Porto Alegrense e em Poéticas Visuais - Gravura, Fotografia e Imagem Digital pela Feevale. Entre suas mostras individuais mais recentes estão Ex-paço, realizada no Paço Municipal de Porto Alegre, e a individual Fábrica de gaiolas realizada no Espaço Cultural Villa Mimosa, em Canoas. Em 2018 participou da exposição Art South Brazil in Miami na Art Design Gallery em Miami, Flórida. Autora de seis capas de livros. Atualmente, está participando da mostra de verão da Gravura Galeria de Arte, em Atlântida.

Novo sócio

O promotor de Justiça aposentado Nilson de Oliveira Rodrigues Filho

/MPRS/DIVULGAÇÃO/JC

Fábio Medina Osório anunciou o nome de Nilson de Oliveira Rodrigues Filho como novo sócio de seu escritório de advocacia em Porto Alegre. Nilson é promotor de Justiça aposentado e, na comarca da Capital, além de ter desempenhado a função de promotor-assessor do Procurador-Geral de Justiça, atuou nas Promotorias de Justiça Especializadas de Controle Externo da Atividade Policiais, de Defesa do Patrimônio Público e de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.



Studio Trend

A capital gaúcha ganha um empreendimento inédito no início de 2021. O Studio Trend, primeiro residencial construído em aço de Porto Alegre, localizado no bairro Petrópolis, com idealização da Trend Investimentos e apoio técnico do Grupo Gerdau, será lançado amanhã. Entre os diferenciais estão tecnologia e sustentabilidade. As fechaduras dos apartamentos são acionadas por smartphones, e a água quente é gerada de maneira automática, sem a necessidade de aquecedor a gás, por exemplo.



Atlântida

Gabriela e Denis Pizzato na Amiche Pizzaria, no Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC