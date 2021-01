O músico Claudinho Oderich e a designer Jéssica Franco Oderich são padrinhos de casamento e da filha do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Heloísa Wolf Bolsonaro. Eles passaram o feriado em família longe dos agitos entre Atlântida e Imbé, onde os rapazes saíam para surfar, enquanto as garotas aproveitavam a piscina com a nova neta do presidente, Geórgia Bolsonaro. O Réveillon foi com amigos no condomínio Enseada, em Atlântida.