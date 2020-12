A temporada em Atlântida iniciou diferente este ano, como era de se esperar. Com os veranistas mais antenados com os protocolos de distanciamento, mas curtindo a praia e o sol, fonte de vitamina D. O Bali Hai segue sendo o ponto de encontro com sua excelente gastronomia e variedade de coquetéis. Pedro Carneiro da Fontoura tem sua mesa cativa por onde circulam nomes conhecidos de diversas latitudes.

Jackson Busato e Lúcia Veiga Moretti aprovaram a gastronomia da Bali Hai. FOTO: EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Marketing

Após 25 anos atuando no mercado gaúcho, o colombiano Juan Pablo Boeira recebe o título de Cidadão de Porto Alegre, em proposição do vereador Moisés Barbosa (PSDB). Natural de Bogotá, ele já foi destaque como Profissional de Marketing do Ano três vezes pela Associação Riograndense de Propaganda. Juan Pablo atuou em empresas como Johnson&Johnon, Vonpar/Coca-Cola, Red Bull, Lojas Renner e Grupo Zaffari.

Figueiras

O condomínio fechado de alto padrão Reserva das Figueiras, em Guaíba, faz parte do bairro planejado Altos da Figueira, projeto da construtora Pinenge. Neste já se encontra operando o Hotel Ibis e acaba de ser entregue o prédio residencial Córdia e há previsão de comércio e serviços. A área também mantém viva a história, pois permanece no local o Hospital de Campanha - usado para receber os feridos da Guerra dos Farrapos.

múltiplas

Rita Salengue Macedo no Piccolino Café, na Félix da Cunha

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC