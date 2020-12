O livro Do bolicho aos supermercados - Um panorama histórico e cultural do comércio no Rio Grande do Sul, escrito pelo jornalista Fernando di Primio, foi lançado durante a entrega dos troféus Carrinho Agas 2020. A obra faz um resgate histórico da evolução do comércio do Rio Grande do Sul, desde o tempo dos bolichos e caixeiros viajantes até hoje, com as grandes redes supermercadistas. A capa é uma obra de Erico Santos.

Cristiano Cruz, CEO da One Imóveis de Luxo

/MARCO QUINTANA/JC

A One Imóveis de Luxo foi um dos vencedores do prêmio Luxury Lifestyle Awards 2020. O reconhecimento internacional foi por seus pilares sólidos e pelo excelente atendimento aos clientes. Fatores como reputação e conhecimento de mercado foram alguns dos itens avaliados e, diante deste ano de muitos desafios, a empresa não deixou de avançar e se aproximar ainda mais daqueles que depositam confiança no trabalho desenvolvido.



A Rede Plaza de Hotéis reabriu, em dezembro, o Bahia Plaza Hotel, em Camaçari e no dia 4 de janeiro reabre o Plaza Blumenau Hotel, em Santa Catarina. Após 10 meses fechados, as unidades retomam suas atividades, acompanhando outros hotéis da rede, que estão em funcionamento em Porto Alegre, Santo Amaro da Imperatriz e no Rio de Janeiro. O grupo recebeu o selo de Turismo Responsável do Ministério do Turismo.



Mariana Bertolucci, Antônia Bertolucci Martinelli de Lima e Fernando Martinelli de Lima na apresentação das debutantes da Leopoldina Juvenil

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





