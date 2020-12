Juliana Aragonez e Sandro Frasson, mais o filho Bernardo, vão passar o Natal na fazenda da família em Palmeira das Missões. No registro de Jonas Adriano eles estão em seu apartamento na Capital. Aliás, o Natal deste ano será diferente, mas não menos afetuoso. Será no pequeno núcleo familiar, sem a aglomeração de inúmeros parentes e amigos. É o que o momento da quarentena exige. A coluna agradece e retribui os votos de um feliz e saudável Natal.

Premium

A Renner lançou Atelier, nova coleção premium desenvolvida com matérias-primas sofisticadas, fibras naturais, como o linho, e modelagens atemporais em roupas e acessórios repletos de detalhes e acabamentos diferenciados, com inspiração na flor nativa Protea. Peças-chave de Atelier, as saias longas e vestidos acinturados carregam as estampas aquareladas, criadas em quatro modelos com traços e tonalidades distintas.