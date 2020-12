O Centro de Referência de Atendimento Infanto Juvenil, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, busca recursos para melhorias em seus espaços. Em função disso, a Associação dos Amigos do Hospital Presidente Vargas (AHMI), criou uma campanha de Natal, intitulada Menos dor, mais amor, para angariar fundos para qualificar o ambiente físico do CRAI.

Natal Luz

Os fotógrafos Leonid Streliaev e Cleiton Thiele

/LISIANE SIMON/DIVULGAÇÃO/JC

Foi lançado na Vila de Natal, em Gramado, o livro que mostra a trajetória iluminada do Natal Luz. A publicação é o resultado de uma cuidadosa pesquisa efetuada nos arquivos dos fotógrafos Cleiton Thiele e Leonid Streliaev. Com o patrocínio do Mundo a Vapor, o livro além de seu aspecto estético, é um verdadeiro documento que registra os eventos que compõem o Natal Luz e suas mudanças ao longo dos anos.



Caxias do Sul

João Pulita, Maikel Mello e Teodoro Salazar no lançamento

/JEFERSON DEBONI/DIVULGAÇÃO/JC

Maikel Mello recepcionou convidados no Sky Samuara Hotel, em Caxias do Sul, para o lançamento da segunda edição da revista MChic. Se em sua estreia, em novembro de 2019, a publicação surpreendeu abordando a beleza; agora, traduz a paixão pela vida, pelos animais e pelos hobbies. Outra novidade é um espaço para o colunismo social, assinado por Rosane Pulita. A capa traz a jovem modelo Suélen Ferreira dos Santos.



