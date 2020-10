Paula e Eduardo Borges de Assis comemoraram 25 anos de casamento, com um jantar familiar em sua residência no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. A homenagem ficou por conta dos filhos Dudu e Rodrigo que prepararam a refeição especial e cantaram músicas significativas ao longo da trajetória do casal até as Bodas de Prata, num karaokê familiar. Eduardo Borges de Assis esteve participando da Expointer 2020 Digital, evento que marcou os 50 anos do parque Assis Brasil, em Esteio.

A Official Concierge in Brazil, Patricia Wisnevski

A empresa americana de assessoria e gestão de investimentos Stratton Capital Investment Advisory, membro da Schwab Advisor Platform, assinou contrato de exclusividade com a PW Concierge no Brasil. O CEO Marcelo Cabral, elegeu Patricia Wisnevski, como Official Concierge in Brazil por sua experiência de mais de 24 anos no universo corporativo internacional, credibilidade e excelência no atendimento premium.



A Hospedaria das Brisas, na Praia do Rosa, está se tornando destino de road office, como define sua proprietária Fernanda Kalil. A pousada localizada na charmosa praia catarinense, tem recebido, além de turistas aos finais de semana, hóspedes que fogem da cidade para trabalhar remotamente. A estalagem acolhedora de pequeno porte foi inaugurada há 23 anos e conta também com o restaurante Refúgio do Pescador. A hospedaria e o restaurante cumprem todas as normas de segurança.



A Wine.com.br , clube de assinatura que tem a missão de conectar pessoas por meio da paixão pelo vinho, acaba de inaugurar a sua primeira loja física em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora.

O Grilo Mobilidade e Tecnologia promove, até 15 de outubro, uma parceria com o Moinhos Shopping. Todas as corridas com destino ou partida do shopping terão desconto de 50%, a partir do uso de cupom.

Especialmente para o Dia das Crianças o Grupo Fouet criou o Kit Mini Chef, uma caixa com preparos interativos para que os mini-chefs finalizem as receitas de acordo com a sua criatividade.

O Festuris Gramado está confirmado e autorizado para 5 a 8 de novembro. A feira de negócios turísticos será a primeira da América Latina a ser realizada no formato presencial desde o início da pandemia.



