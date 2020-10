O jantar de lançamento do novo cardápio da Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total, contou com a presença da comunicadora Juliana Sana, divertida e no maior astral. Também por lá esteve Cíntia Seben, vice-presidente do Imama, e Silvia Rachewsky Lemos, gerente de marketing do Total. Quem recebia era Nicole e Rodrigo Facin, tudo dentro dos protocolos. O Banchetto Italiano é um variado rodízio de massas.

Nicole Facin e Silvia Rachewsky provaram o Banchetto Italiano. EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Desafios

O MenuPOA online recebe, hoje, Cláudio Affonso Amoretti Bier, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS e diretor-presidente da Masal - Máquinas Agrícolas. Mediada pelo presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, a live abordará o cenário do agronegócio e os desafios da Expointer Digital.



Prevenção

O oncologista Gilberto Schwartsmann participa da live da CAA/RS

/LIBRETOS/DIVULGAÇÃO/JC

A Caixa de Assistência dos Advogados/RS preparou uma programação especial para o Outubro Rosa, que é dedicado à conscientização e diagnóstico precoce do câncer de mama. A CAA/RS promoverá duas lives em seus canais no Facebook YouTube . O mote da campanha será A prevenção não pode esperar. A primeira será hoje, às 18h, com o oncologista Gilberto Schwartsmann, com abertura do presidente da Caixa, Pedro Zanette Alfonsin. O tema será: Como vencer o câncer de mama?.

múltiplas